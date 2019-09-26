У Кабміні розповіли, як продаватимуть державну землю після запуску ринку

Фото: Павло Кухта (facebook.com paul.kukhta)

Мінекономіки розглядає Prozorro як ключовий інструмент для забезпечення прозорого продажу земель

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта заявив, що в уряді планують продавати державну та комунальну землю через систему "Prozorro.Продажі" після запуску ринку сільськогосподарської землі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За його словами, Мінекономіки розглядає дворівневу електронну систему Prozorro як ключовий інструмент для забезпечення прозорого продажу державних та комунальних земель після запуску ринку землі.

"Також у планах міністерства - використання цифрових інструментів для побудови нових ринків, таких як ринок оренди державного та комунального майна, концесії, ринок праці та інших", - сказано у повідомленні міністерства.

Так, у Кабміні сподіваються, що використання електронних систем продажів дозволить збільшити конкурентність на ринках, забезпечить рівний доступ до аукціонів, і як наслідок держава отримуватиме більше коштів від продажу землі.

Нагадаємо, до парламенту у середу, 25 вересня, внесли законопроект уряду №2178 про ринок землі. Закон наразі уже опрацьовується у комітеті.

Так, 20 вересня текст законопроекту про ринок землі з'явився на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України для обговорення громадськості.

Зазначалося, що законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський ухвалив, що Кабінет міністрів України повинен подати законопроект про ринок землі в Верховну раду до першого жовтня. Підкреслювалося, що таке рішення було прийнято з метою прискорення економічного розвитку.