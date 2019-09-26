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В Кабмине рассказали, как будут продавать госземли после запуска рынка

Новости » Экономика    26.09.2019 - 17:33
В Кабмине рассказали, как будут продавать госземли после запуска рынка
Фото: Павел Кухта (facebook.com paul.kukhta)

Минэкономики рассматривает Prozorro как ключевой инструмент для обеспечения прозрачной продажи земель

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что в правительстве планируют продавать государственную и коммунальную землю через систему "Prozorro.Продажи" после запуска рынка сельскохозяйственной земли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По его словам, Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему Prozorro как ключевой инструмент для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли.

"Также в планах министерства - использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других", - говорится в сообщении министерства.

Так, в Кабмине надеются, что использование электронных систем продаж позволит увеличить конкурентоспособность на рынках, обеспечит равный доступ к аукционам, и как следствие государство будет получать больше средств от продажи земли.

Напомним, в парламент в среду, 25 сентября, внесли законопроект правительства №2178 о рынке земли. Закон сейчас уже прорабатывается в комитете.

Так, 20 сентября текст законопроекта о рынке земли появился на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины для обсуждения общественности.

Отмечалось, что законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную раду до первого октября. Подчеркивалось, что такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

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Новости Украины продажа землиМинистерство экономического развития и торговли
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