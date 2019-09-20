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Законопроект про ринок землі Кабмін повинен подати в Раду до жовтня

Новини » Політика    20.09.2019 - 21:30
Законопроект про ринок землі Кабмін повинен подати в Раду до жовтня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято з метою прискорення економічного розвитку

Президент України Володимир Зеленський постановив, що Кабінет міністрів України повинен подати законопроект про ринок землі у Верховну раду до першого жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, таке рішення було прийнято з метою прискорення економічного розвитку.

У законопроекті про ринок землі, текст якого з'явився у п'ятницю, 20 вересня, пропонується дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони будуть зобов'язані продати її протягом року з дня набрання права власності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна плвідомляло, що український уряд пропонує дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року слід прописати всі механізми купівлі-продажу землі.

У той же час ще на початку вересня президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність прийняти такий закон до 1 грудня.

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