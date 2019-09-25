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Кабмін затвердив проект закону про ринок землі

Новини » Політика    25.09.2019 - 12:54
Кабмін затвердив проект закону про ринок землі
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін затвердив проект закону про ринок сільськогосподарської землі

Кабмін затвердив проект закону про ринку сільськогосподарської землі і передає його до парламенту. Про це написав у Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначимо, законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі.

Фото: проект закону (facebook.com/alexeygoncharenko)

Крім того, в законопроекті говориться про те, що іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Пріоритетне право купівлі землі матимуть орендарі, за умови оплати за ціною, по якій вона продається. Українці з правом постійного користування, правом успадкованого володіння ділянками державної та комунальної власності мають право на викуп з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив проти дозволу купівлі землі іноземцями. Зеленський раніше запропонував провести широке публічне обговорення моделі ринку землі в Україні, оскільки це питання є дуже чутливим.

Крім цього, Зеленський доручив новому Кабінетові міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

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