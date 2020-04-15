У Кабміні представили список закритих КПП на кордоні

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Уряд закрив 10 пунктів пропуску на кордоні

Уряд розширив перелік закритих контрольно-пропускних пунктів на кордоні України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Арсен Аваков на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, будуть закриті 10 автомобільних і пішохідних пунктів пропуску на кордоні.

"Ми пропонуємо внести зміни в постанову про розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю припинення у них пішохідного сполучення. Зокрема, закрити пункти пропуску "Устилуг", "Смільниця", "Грушів", "Солотвино", "Угринів", "Кельменці", "Бронниця", "Сокиряни", "Паланка", "Нові Трояни". Це автомобільні пункти пропуску, а іноді автомобільні та пішохідні пункти пропуску", - заявив Аваков.

Раніше повідомлялося, що уряд посилив карантинні обмеження. Зокрема, прийнято рішення про закриття 10 пропускних пунктів на кордоні України з Молдовою, Польщею і Румунією.

Нагадаємо, з 7 квітня на державному кордоні України залишалися відкритими всього 19 пунктів пропуску. При цьому можна було перетнути кордон власним автотранспортом. Для пішого переходу кордон закритий. Таким чином, було закрито 115 пунктів пропуску, а також припинено пішохідне сполучення в 28 КПП.