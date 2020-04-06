Кабмін оновив список закритих КПП на кордоні, відкритими залишаться 19

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Україна з 7 квітня різко скорочує кількість працюючих КПП

Кабіні міністрів через карантин в Україні закрив ще кілька десятків пунктів пропуску на державному кордоні, рішення набуває чинності з 7 квітня. Відповідні документи опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, в оновленій постанові до переліку закритих додали ще кілька десятків пунктів пропуску. Рішення уряду набирає чинності з 7 квітня.

З урахуванням змін з 00:00 7 квітня 2020 тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. З завтрашнього дня залишається тільки 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом. При цьому кордон закрито для пішого перетину.

Фото: перелік закритих пунктів пропусків

Фото: діючі автомобільні КПП

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що на час карантину працювати буде всього 21 пункт пропуску.

Зазначимо, з 6 квітня в країні посилено режим карантину. З сьогоднішнього дня в громадських місцях не можна перебувати без захисної маски, а при собі потрібно мати документи.