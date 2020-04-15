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В Кабмине представили список закрытых КПП на границе

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:48
В Кабмине представили список закрытых КПП на границе
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Правительство закрыл 10 пунктов пропуска на границе

Правительство расширило перечень закрытых контрольно-пропускных пунктов на границе Украины. Об этом заявил министр здравоохранения'я Арсен Аваков на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будут закрыты 10 автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе.

"Мы предлагаем внести изменения в постановление о расширении перечня временно закрытых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля прекращение у них пешеходного сообщения. В частности, закрыть пункты пропуска "Устилуг", "Смильница", "Грушев", "Солотвино", "Угринов", "Кельменцы", "Бронница", "Сокиряны", "Паланка", "Новые Трояны". Это автомобильные пункты пропуска, а иногда автомобильные и пешеходные пункты пропуска", - заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что правительство ужесточил карантинные ограничения. В частности, принято решение о закрытие 10 пропускных пунктов на границе Украины с Молдовой, Польшей и Румынией.

Напомним, с 7 апреля на государственной границе Украины оставались открытыми всего 19 пунктов пропуска. При этом можно было пересечь границу собственным автотранспортом. Для пешего перехода границу закрыт. Таким образом, было закрыто 115 пунктов пропуска, а также прекращено пешеходное сообщение в 28 КПП.

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