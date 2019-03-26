У Кабміні назвали суму монетизованих субсидій

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

На субсидії направили 5,7 млрд грн

Кабінет міністрів у березні 2019 року направив на виплату субсидій у грошовій формі 5,7 млрд грн. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що монетизовані субсидії повинні отримати 3,37 млн домогосподарств.

"Хочу вам повідомити, що виплати з Пенсійного фонду були завершені вчора, виплачено майже 4 млрд грн цим людям. Виплати по Ощадбанку здійснені майже на 75%", - сказав міністр.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантів становлять близько 75%. За останніми розрахунками середній розмір монетизованной субсидії складе 1676 грн.

Всі інші можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії у грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидианту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.