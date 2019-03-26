В Кабмине назвали сумму монетизированных субсидий

Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

На субсидии направили 5,7 млрд грн

Кабинет министров в марте 2019 года направил на выплату субсидий в денежной форме 5,7 млрд грн. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что монетизированные субсидии должны получить 3,37 млн домохозяйств.

"Хочу вам сообщить, что выплаты по Пенсионному фонду были завершены вчера, выплачено почти 4 млрд грн этим людям. Выплаты по Ощадбанку осуществлены почти на 75%", - сказал министр.

Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам средний размер монетизованной субсидии составит 1676 грн.

Все остальные могут получить субсидии в Ощадбанке с 12 марта. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.