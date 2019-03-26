ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине назвали сумму монетизированных субсидий

Новости » Экономика    26.03.2019 - 15:00
В Кабмине назвали сумму монетизированных субсидий
Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

На субсидии направили 5,7 млрд грн

Кабинет министров в марте 2019 года направил на выплату субсидий в денежной форме 5,7 млрд грн. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что монетизированные субсидии должны получить 3,37 млн домохозяйств.

"Хочу вам сообщить, что выплаты по Пенсионному фонду были завершены вчера, выплачено почти 4 млрд грн этим людям. Выплаты по Ощадбанку осуществлены почти на 75%", - сказал министр.

Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам средний размер монетизованной субсидии составит 1676 грн.

Все остальные могут получить субсидии в Ощадбанке с 12 марта. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

Одноразовую доплату к пенсии получили боле 2 млн человек ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий и субсидий
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Андрей Ревасубсидии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь