В уряді уточнили розмір субсидії грошима

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

У березні в середньому громадяни отримають 1676 грн

Субсидії готівкою у березні 2019 року отримають приблизно 3,5 млн домогосподарств. Про це під час селекторної наради сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Розенко відзначив, що за останніми розрахунками середній розмір монетизованої субсидії становитиме 1676 грн.

"Нагадаю, що аналогічні суми люди отримають також у квітні та травні 2019 року", - сказав Розенко.

Нагадаємо, субсидії грошима почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр соціальної політики Андрій Рева повідомляв, що українці отримують субсидії до 24 тис. грн.