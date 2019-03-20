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Держстат назвав кількість отримувачів субсидій

Новини » Економіка    20.03.2019 - 17:27
Держстат назвав кількість отримувачів субсидій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній розмір призначеної субсидії в лютому впав до 998,6 грн

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 0,7% і становив 998,6 грн.

У січні-лютому 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 465,0 тис. домогосподарств, що на 17,4% більше, ніж у січні-лютому 2018 року. За цей час призначено субсидії 549,1 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась у 1,7 рази.

Держстат назвав кількість отримувачів субсидій

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

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