"Нафтогаз" відмовився обнулити претензії в суді до "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (naftogaz.com)

За словами Вітренко, компанія не сприймаємо таку пропозицію взагалі

"Нафтогаз Україна" готовий розглянути різні варіанти того, як "Газпром" буде виконувати рішення Стокгольского арбітражу, проте не збирається обнуляти претензії в суді. Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Укринформу".

За його словами, компанія не сприймаємо таку пропозицію взагалі.

"Ми не сприймаємо таку пропозицію взагалі. Ми говоримо, що ми конструктивно налаштовані, можемо розглянути різні варіанти того, як вони виконують рішення арбітражу. Але просто про нього забути - не можемо. Те ж стосується, наприклад, нового арбітражу. Тобто, ми вказуємо на порушення контракту з боку "Газпрому". Якщо вони нам конструктивно покажуть, як вони готові ці порушення ліквідувати, або якось компенсувати нам відповідні втрати від цих порушень, то ми готові це розглянути", - зазначив Вітренко.

При цьому виконавчий директор зазначив, що це може бути і пакетне рішення, але воно повинно бути вигідно для України.

"Може бути і пакетне рішення. Але воно все одно повинно бути вигідно для України і відповідати всім європейським нормам. І навіть в цьому пакетному вирішенні кожне з окремих дій теж повинно мати певне значення з точки зору здорового глузду. Тобто пакетне рішення не означає, що з трьох або чотирьох складових цього пакета - всі невигідні для України, і ми чомусь повинні на це погодитися. Так не буває", - заявив Вітренко.

Також він додав, що з точки зору європейських правил, кожна складова пакетного рішення має бути вигідна для обох сторін.

"В принципі, з точки зору європейських правил, краще, коли кожна зі складових цього пакетного рішення, тобто кожен контракт, збалансований сам по собі і вигідний для обох сторін. Навіщо робити так, щоб якийсь контракт був невигідний для однієї сторони? Всі контракти мають бути вигідними для всіх сторін, відповідати європейським правилам - і тоді пакетні рішення будуть вигідними для всіх", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, 28 лютого минулого року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", за станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.