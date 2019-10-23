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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги ОРДЛО при поставках газу

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 10:58
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги ОРДЛО при поставках газу
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

У Кабміні розраховують, що це дозволить забезпечити більш стійкі постачання газу для жителів підконтрольних Україні територій Донбасу

Кабінет міністрів України зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати заборгованість за газ споживачів, які проживають на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану постанову Кабміну.

У Кабміні розраховують, що це рішення повинно дозволити "Нафтогазу" безперешкодно забезпечувати газом виробників тепла на підконтрольній частині Донбасу, через що вдасться уникнути перебоїв з теплопостачанням на час опалювального сезону.

"Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, і буде сприяти сталому проходженню опалювального періоду", - йдеться в повідомленні уряду.

Крім цього, Кабмін зобов'язав Донецьку та Луганську облдержадміністрації скласти список боржників за газ на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Ці списки боржників повинні надати "Нафтогазу".

Зазначимо, що згідно з чинним законам України, "Нафтогаз" може не поставляти газ теплопостачальникам, якщо вони не погасять менше 90% своїх боргів за газ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області у зв'язку з відключенням від електромережі потужностей підприємства "Лисичанскводоканал" без водопостачання залишились майже 80 тисяч жителів. Це пов'язано з боргами підприємства.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості. Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте на 18,4% (на 1,206 тис. грн) - до 7 755,6 тис. грн за 1 тис. куб. м.

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