В Кабміні назвали терміни доповіді комісій щодо катастрофи АН-26

Фото: на місці падіння АН-26 (twitter.com sharijnet )

Державна комісія з розслідування катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві має представити свій звіт до 25 жовтня 2020 року. Для комісії зі встановлення технічних причин визначені інші терміни.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів очільник урядової комісії, віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

Комісія з технічних причин прозвітує про своє розслідування у листопаді.

"До 25 жовтня, згідно з рішенням Кабінету міністрів, має бути представлений звіт. Разом з тим комісія, яка встановлює технічні причини (катастрофи - ред.), має два місяці та має доповісти до 25 листопада",- зазначив Уруський.

Як відомо, ввечері 25 вересня в Чугуєві при заході на посадку розбився військовий літак АН-26 з офіцерами та курсантами Харківського національного університету Повітряних сил. На борту літака перебували 27 людей, вижив лише один курсант.

Відразу ж після катастрофи літака Кабмін за дорученням президента України створив державну комісію з розслідування причин та обставин трагедії.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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