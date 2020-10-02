Аварія АН-26: процес дешифрування "чорних скриньок" завершили

Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)

Станом на 2 жовтня процес дешифрування "чорних скриньок" військового літака АН-26, який зазнав аварії в Чугуєві, завершено. Урядова комісія з розслідування трагедії продовжує працювати.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів очільник урядової комісії, віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

За його словами, фахівцям вже вдалося відновити фактично половину польоту. Експерти підійшли до відновлення параметрів польоту майже до другого розвороту.

"Відомо, що під час польоту командир корабля повідомив керівнику польоту про відмову індикатору лівого двигуна. Після чого політ був продовжений. Хоча виконання завдання керівництвом польоту було припинено", - розповів Уруський.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук повідомляла про завершення процесу отримання інформації з "чорних скриньок" літака АН-26.

Після розшифровки бортових самописців слідство почало моделювати політ АН-26 до моменту його падіння.

У матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом" ви можете прочитати про можливі причини катастрофи літака в Чугуєві.

УКР

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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