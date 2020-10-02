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В Кабмине назвали сроки доклада комиссий по катастрофе АН-26

Чугуев, Пятница 02 октября 2020 22:17
В Кабмине назвали сроки доклада комиссий по катастрофе АН-26
Фото: на месте падения АН-26 (twitter.com sharijnet )
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная комиссия по расследованию катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве должна представить свой отчет до 25 октября 2020 года. Для комиссии по установлению технических причин определены другие сроки.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

Комиссия по техническим причинам отчитается о своем расследовании в ноябре.

"До 25 октября, согласно решению Кабинета министров, должен быть представлен отчет. Вместе с тем комиссия, которая устанавливает технические причины (катастрофы - ред.), имеет два месяца и должна доложить до 25 ноября",- отметил Уруский.

Как известно, вечером 25 сентября в Чугуеве при заходе на посадку разбился военный самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжил лишь один курсант.

Сразу же после катастрофы самолета Кабмин по поручению президента Украины создал государственную комиссию по расследованию причин и обстоятельств трагедии.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, почему погибли 26 военных во время учебного полета, в каком состоянии вообще находится украинская военная авиация. Также эксперты высказываются о войне между Арменией и Азербайджаном и обсуждают много других актуальных сегодня тем.

Главная тема "Свободы слова Савика Шустера" - катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы. В частности, экс-глава Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич прокомментировал "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко, назвав ее "коронацией".

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