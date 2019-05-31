У Кабміні назвали перші висновки щодо обвалу на шахті "Лісова"

Фото: шахта "Лісова" (wikimapia.org)

На місці обвалу на шахті "Лісова" не мали знаходитися гірники

На місці обвалу на шахті "Лісова" у Львівській області не мали знаходитися гірники без необхідних запобіжних заходів. Про це в ході години запитань до уряду заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні є лише попередні висновки про аварію, яка призвела до загибелі двох гірників.

"За попередніми даними, сталося обвалення порід крівлі, і за паспортом цієї ділянки працівники в тому місці, де обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без необхідних запобіжних заходів і присутності старшого інженерно-технічного нагляду", - зазначив Корзун.

На годині запитань до уряду народний депутат Михайло БОНДАР вимагав відповіді та конкретних дій від керівництва МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ щодо результатів розслідування причин аварії на шахті "ЛІСОВА". Опубліковано Mykhailo Volynets Пʼятниця, 31 травня 2019 р.

Нагадаємо, трагедія сталася 29 травня. За даними місцевої влади, у селі Сілець Сокальського району на шахті "Лісова № 6" стався обвал породи, в результаті чого під завалами опинилися двоє гірників. Пізніше рятувальники дістали з-під завалів їхні тіла.

Після інциденту президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих, а також з місцевими шахтарями. За підсумками візиту до Львівської області було прийнято рішення провести засідання РНБО з проблем у вугільній галузі. Очікується, що засідання відбудеться в другій половині дня 31 травня, на ньому також піднімуть інші питання енергетичного сектору, в тому числі запуск нового оптового ринку електроенергії.