В Кабмине назвали первые выводы по обвалу на шахте "Лесная"

Фото: шахта "Лесная" (wikimapia.org)

На месте обвала на шахте "Лесная" не должны были находиться горняки

На месте обвала на шахте "Лесная" во Львовской области не должны были находиться горняки без необходимых мер предосторожности. Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня есть только предварительные выводы об аварии, которая привела к гибели двух горняков.

"По предварительным данным, произошло обрушение пород кровли, и по паспорту данного участка работники в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без необходимых предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - отметил Корзун.

На годині запитань до уряду народний депутат Михайло БОНДАР вимагав відповіді та конкретних дій від керівництва МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ щодо результатів розслідування причин аварії на шахті "ЛІСОВА". Опубліковано Mykhailo Volynets Пʼятниця, 31 травня 2019 р.

Напомним, трагедия произошла 29 мая. По данным местных властей, в селе Селец Сокальского района на шахте "Лесная № 6" произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два горняка. Позже спасатели достали из-под завалов их тела.

После инцидента президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших, а также с местными шахтерами. По итогам визита во Львовскую область было принято решение провести заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли. Ожидается, что заседание пройдет во второй половине дня 31 мая, на нем также поднимут другие вопросы энергетического сектора, в том числе запуск нового оптового рынка электроэнергии.