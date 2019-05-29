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Президент зустрівся з родичами загиблих шахтарів

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 20:24
Президент зустрівся з родичами загиблих шахтарів
Фото: зустріч Володимира Зеленського з родинами загиблих (Адміністрація президента)

Президент наголосив, що необхідно забезпечити житлом родини загиблих

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Львівській області, де 29 травня внаслідок обвалу загинули гірники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як повідомляється, під час візиту на шахту "Лісова" у Сокальському районі Зеленський зустрівся з родичами гірників, які загинули внаслідок сьогоднішнього обвалу на шахті.

Зазначається, що президент дав доручення забезпечити житлом родини загиблих шахтарів.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова", що належить державній компанії "Львіввугілля". Під час зустрічі гірники розповіли про затримки з виплатою зарплатні.

Після зустрічі з робітниками, Зеленський провів нараду щодо аварії яка сталася сьогодні на шахті.

Нагадаємо, 29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Пізніше в АП повідомили, що президент Зеленський вирушив у Львівську область щоб відвідати шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якій в результаті обвалу загинули 2 людини.

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Новини України Володимир ЗеленськийЛьвовская областьШахта
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