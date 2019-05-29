Зеленський скликав РНБО через проблеми вугільної галузі

Фото: Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" (president.gov.ua)

Засідання РНБО може відбутися 31 травня

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області оголосив, що скличе засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) для обговорення проблем вугільної галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як повідомляється, засідання РНБО, на якому обговорять проблеми вугільної галузі в країні, може відбутися вже у п'ятницю, 31 травня 2019.

"Сталося велике горе - ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - зазначив президент під час відвідин шахти "Лісова".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Львівській області, де 29 травня внаслідок обвалу загинули 2 гірники. Зеленський дав доручення забезпечити житлом родини загиблих шахтарів. Також президент провів зустріч з робітниками шахти, які розповіли про затримки виплати зарплатні.

Нагадаємо, 29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.