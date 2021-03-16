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У Кабміні нагадали регіонам про можливості самостійно посилювати карантин

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів звернувся до мерів міст через погіршення ситуації з коронавірусом. Місцевій владі нагадали, що регіони "помаранчевої" зони можуть самостійно посилювати обмежувальні заходи без рішення уряду.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Він зазначив, що у "помаранчевої" зоні карантину діють обмеження жовтої зони. Крім цього на регіональному рівні приймається рішення про посилення контролю за дотриманням карантину, готовністю закладів охорони здоров'я до прийому хворих на COVID-19, а також виявленням і реєстрацією осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". "Зелена" зона дозволяє послабити карантинні обмеження. "Жовта" є базовою і діє на території всієї країни. "Помаранчева" - зона ризику. У "червоній" зоні вводиться жорсткий карантин.

Так, в "жовтої" зоні заборонені:

  • перевезення пасажирів у громадському транспорті - тільки за кількістю сидячих місць;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування - не більше 4 дорослих за столом, відстань між столами - не менше 2 метрів;
  • кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповненість залу;
  • заборонена робота дискотек, нічних клубів;
  • закладу освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% дітей і персоналу установи;
  • заборонено проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;
  • заборонена робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;
  • припиняються планові госпіталізації (крім екстреної допомоги, допомоги вагітним, онкохворим);
  • заборонено відвідування сторонніми установ соцзахисту;
  • заборонено перебування у громадських місцях без маски, обов'язково наявність документів;
  • заборонено самовільно залишати місця самоізоляції;
  • іноземцям заборонено перетинати державний кордон без страхового поліса

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити карантин на місцях. Він зазначив, що Київ і Вінниця ближче всіх до "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що мер Києва закликав уряд посилити обмеження у "помаранчевої" зоні.

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні в "помаранчеву" зону входять 10 регіонів, в "червону" - чотири області. Інші регіони залишаються "жовтими".

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