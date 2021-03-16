У Кабміні нагадали регіонам про можливості самостійно посилювати карантин

Кабінет міністрів звернувся до мерів міст через погіршення ситуації з коронавірусом. Місцевій владі нагадали, що регіони "помаранчевої" зони можуть самостійно посилювати обмежувальні заходи без рішення уряду.

Він зазначив, що у "помаранчевої" зоні карантину діють обмеження жовтої зони. Крім цього на регіональному рівні приймається рішення про посилення контролю за дотриманням карантину, готовністю закладів охорони здоров'я до прийому хворих на COVID-19, а також виявленням і реєстрацією осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". "Зелена" зона дозволяє послабити карантинні обмеження. "Жовта" є базовою і діє на території всієї країни. "Помаранчева" - зона ризику. У "червоній" зоні вводиться жорсткий карантин.

Так, в "жовтої" зоні заборонені: