У Кабміні нагадали регіонам про можливості самостійно посилювати карантин

Кабінет міністрів звернувся до мерів міст через погіршення ситуації з коронавірусом. Місцевій владі нагадали, що регіони "помаранчевої" зони можуть самостійно посилювати обмежувальні заходи без рішення уряду.
Він зазначив, що у "помаранчевої" зоні карантину діють обмеження жовтої зони. Крім цього на регіональному рівні приймається рішення про посилення контролю за дотриманням карантину, готовністю закладів охорони здоров'я до прийому хворих на COVID-19, а також виявленням і реєстрацією осіб з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". "Зелена" зона дозволяє послабити карантинні обмеження. "Жовта" є базовою і діє на території всієї країни. "Помаранчева" - зона ризику. У "червоній" зоні вводиться жорсткий карантин.
Так, в "жовтої" зоні заборонені:
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити карантин на місцях. Він зазначив, що Київ і Вінниця ближче всіх до "червоній" зоні карантину.
Також РБК-Україна писало, що мер Києва закликав уряд посилити обмеження у "помаранчевої" зоні.
Зазначимо, станом на 16 березня в Україні в "помаранчеву" зону входять 10 регіонів, в "червону" - чотири області. Інші регіони залишаються "жовтими".