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Київ просить Кабмін посилити карантин "помаранчевої зоні"

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 15:06
Київ просить Кабмін посилити карантин "помаранчевої зоні" Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Київ просить уряд розширити перелік карантинних заходів в "помаранчевій зоні". А також звертається до профільних органів з проханням посилити контроль за дотриманням нинішніх обмежень.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за півтора тижні кількість хворих на коронавірус виросла в два рази.

"Динаміка поширення загрозлива. Київ звертається до уряду з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень в "помаранчевій зоні", - заявив Кличко.

Він також просить Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

"Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань", - додав Кличко.

Відзначимо, як таких окремих обмежень в "помаранчевій зоні" немає, в ній діють карантинні заходи "жовтої зони" адаптивного карантину. Тобто, масковий режим в суспільних місцях, обмеження по масовим заходам і так далі.

У той же час "помаранчева зона" означає, що місцева влада має посилити контроль за дотриманням карантину, щоб регіон не перейшов до "червоної", де вже діють максимальні обмеження із забороною на прийом відвідувачів в ресторанах, ТРЦ та іншими заходами, які діяли під час січневого локдауна.

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