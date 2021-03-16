UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине напомнили о необходимости усилить меры контроля в "оранжевой" зоне карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Местным властям регионов из "оранжевой" зоны карантина напомнили о необходимости усилить меры контроля над карантином.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Кроме этого вводятся усиленные меры контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных на COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКарантинКоронавирус
Читайте также
На опережение: город под Киевом ужесточил карантин
Больных COVID харьковчан из-за нехватки мест начали доставлять в больницу Чугуева
Прогноз погоды