В Україні скоротили "помаранчеву зону": що змінилося
Станом на 16 березня скоротилася "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні. Тепер до неї входять 10 регіонів.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що "помаранчеву зону" залишила Чернігівська область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID повернувся до показників норми.
На сьогодні в "помаранчевій зоні" 10 регіонів, хоча ще днем раніше таких було 11. До неї входять Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.
У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Інші знаходяться в "жовтій зоні".
Норма госпіталізації не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищено:
- Київ - 79,3
- Вінницька область - 122,5
- Житомирська область - 101,3
- Закарпатська область - 87,5
- Івано-Франківська область - 122,3
- Миколаївська область - 89,5
- Хмельницька область - 75,7
- Чернівецька область - 87,5
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів до "червоної зони". У цій зоні діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень на громадському транспорті і так далі.
Він також заявив, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть до "червоної зони".