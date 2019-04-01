ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні нагадують, як багатодітним сім’ям отримати допомогу на дітей

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 08:15
У Кабміні нагадують, як багатодітним сім’ям отримати допомогу на дітей
Ілюстративне фото (nyirgorkat.hu)

З 1 квітня в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям

Міністерство соціальної політики України роз'яснило, як багатодітним родинам отримати додаткові виплати на дітей, що почнуть діяти з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, для оформлення допомоги на дитину, матері або батьку слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

"При собі також потрібно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей", - пояснюють у відомстві.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться через "Укрпошту" чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї.

У міністерстві нагадують, що сьогодні, 1 квітня 2019 року, в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям: батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця виплачуватимуть 1 700 гривень. Виплати будуть здійснюватися до досягнення дитиною 6-річного віку.

"Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цьогоріч. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6-ти років, держава виплатить на кожну з них по 1 700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", - додали у Мінсоцполітики.

Так, підкреслюється, що зараз в Україні наразі налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років.

Нагадаємо, 13 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третю і більше дітей у віці до 6 років.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що з 1 квітня в Україні стартує програма підтримки сімей при народженні третьої, четвертої та п'ятої дитини. За словами Гройсмана, було запроваджено ряд ініціатив щодо підтримки породіль і народжуваності, але їх повинно бути більше.

Додамо, Кабінет міністрів України вводить поняття "муніципальна няня" для того, щоб підтримати працюючих батьків.

У Кабміні пояснили, як багатодітним сім’ям отримати допомогу на дітей Раді пропонують дозволити чоловікам брати 10-денний оплачуваний декрет
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України семьяМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся