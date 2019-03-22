З квітня в Україні стартує програма підтримки при народженні третьої дитини

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабміні зазначили, що було запроваджено низку ініціатив щодо підтримки породіль та народжуваності

З 1 квітня в Україні стартує програма підтримки сімей при народженні третьої, четвертої та п’ятої дитини. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, було запроваджено низку ініціатив щодо підтримки породіль та народжуваності, але їх має бути більше.

"Ми з президентом нещодавно ініціювали фінансову підтримку сім’ям на 3, 4, 5 і так далі дітей. Це вже ми будемо робити з 1 квітня 2019 року. Тобто, буквально з наступного місяця. Ми запровадили низку ініціатив щодо підтримки породіль, народжуваності. Я вважаю, що таких ініціатив повинно бути більше", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вводить поняття "муніципальна няня" для того, щоб підтримати працюючих батьків. "З першого січня, коли працююча мама наймає няню, ми будемо компенсувати частину заробітної плати, щоб мама мала можливість працювати, а няня доглядати за дитиною", - відзначав Гройсман.

Зазначалося, що няня при укладенні договору з батьками дитини повинна бути офіційно працевлаштована. Відшкодування батькам складе 1492 гривні (прожитковий мінімум на 01.01.2018) за кожен місяць роботи няні.

Як писало РБК-Україна раніше, з вересня 2018 року, кожна сім'я при народженні дитини отримає спеціальний "бебі-бокс".