В Кабмине напоминают, как многодетным семьям получить помощь на детей

Иллюстративное фото (nyirgorkat.hu)

С 1 апреля в Украине увеличивается помощь многодетным семьям

Министерство социальной политики Украины разъяснило, как многодетным семьям получить дополнительные выплаты на детей, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, для оформления пособия на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.

"При себе также необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей", - объясняют в ведомстве.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на социальные выплаты на выбор семьи.

В министерстве напоминают, что сегодня, 1 апреля 2019 года, в Украине увеличивается помощь многодетным семьям: родителям на каждого третьего и последующего ребенка ежемесячно будут выплачивать 1700 гривен. Выплаты будут осуществляться до достижения ребенком 6-летнего возраста.

"Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", - добавили в Минсоцполитики.

Так, подчеркивается, что сейчас в Украине пока насчитывается 160 тысяч многодетных семей, у которых есть дети в возрасте до 6 лет.

Напомним, 13 марта на своем заседании Кабинет министров Украины решил ввести с 1 апреля ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более детей в возрасте до 6 лет.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что с 1 апреля в Украине стартует программа поддержки семей при рождении третьего, четвертого и пятого ребенка. По словам Гройсмана, был внедрен ряд инициатив по поддержке рожениц и рождаемости, но их должно быть больше.

Добавим, Кабинет министров Украины вводит понятие "муниципальная няня" для того, чтобы поддержать работающих родителей.