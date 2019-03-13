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В Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 14:07
В Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям
Фото: вводяться нові виплати багатодітним сім'ям (РБК-Україна)

Виплати багатодітним сім'ям за третю дитину стартують з 1 квітня

Кабінет міністрів України запроваджує з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третю та більше дитину у віці до 6 років. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, проект Міністерства соціальної політики припускав, що з 1 квітня багатодітним сім'ям почнуть виплачувати 1626 гривень на місяць за третю та більше дитину з підвищенням до 1779 гривень з 1 грудня. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступив за те, щоб відразу встановити розмір виплати на позначці 1700 гривень.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні стоять на обліку 334 тис. багатодітних сімей. Виплати будуть отримувати на 158,8 тис. дітей у віці до 6 років. Щомісяця на ці цілі буде виділятися 200 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запропонував спростити отримання послуг при народженні дитини. Очікується, що новий механізм дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання документів та значно знизить адміністративне навантаження.

Раніше також стало відомо, що в Україні запровадять електронну послугу е-малюк.

 

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