В Україні батькам будуть компенсувати 1,5 тисяч гривень за послуги няні

Кабінет міністрів вводить поняття "муніципальна няня"

Кабінет міністрів України вводить поняття "муніципальна няня" для того, щоб підтримати працюючих батьків. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман в Twitter.

"Ми вводимо поняття "муніципальна няня". Із першого січня, коли працююча мама наймає няню, ми будемо компенсувати частину заробітної плати, щоб мама мала можливість працювати, а няня доглядати за дитиною", - повідомив Гройсман.

Не менш важливо, за словами Глави Уряду, допомогти мамі, особливо якщо вона працює. За рішенням Уряду та за підтримки місцевих органів влади в Україні з січня наступного року вводиться поняття найму «муніципальної няні». Оплата її послуг буде частково компенсована з бюджету.

Зазначимо, що няня при укладенні договору з батьками дитини повинна бути офіційно працевлаштована. Відшкодування батькам складе 1492 гривень (прожитковий мінімум на 01.01.2018) за кожний місяць роботи.

Фото: (twitter.com/VGroysman)

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини отримає спеціальний "бебі-бокс".