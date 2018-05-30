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В Україні батькам будуть компенсувати 1,5 тисяч гривень за послуги няні

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 12:59
Фото: Володимир Гройсман (vmr.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (vmr.gov.ua)

Кабінет міністрів вводить поняття "муніципальна няня"

Кабінет міністрів України вводить поняття "муніципальна няня" для того, щоб підтримати працюючих батьків. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман в Twitter.

"Ми вводимо поняття "муніципальна няня". Із першого січня, коли працююча мама наймає няню, ми будемо компенсувати частину заробітної плати, щоб мама мала можливість працювати, а няня доглядати за дитиною", - повідомив Гройсман.

Не менш важливо, за словами Глави Уряду, допомогти мамі, особливо якщо вона працює. За рішенням Уряду та за підтримки місцевих органів влади в Україні з січня наступного року вводиться поняття найму «муніципальної няні». Оплата її послуг буде частково компенсована з бюджету. 

Зазначимо, що няня при укладенні договору з батьками дитини повинна бути офіційно працевлаштована. Відшкодування батькам складе 1492 гривень (прожитковий мінімум на 01.01.2018) за кожний місяць роботи.

 

Фото: (twitter.com/VGroysman)

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини отримає спеціальний "бебі-бокс".

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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