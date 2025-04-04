Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов: к чему готовиться

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Кабмин согласовал законопроект, который урегулирует, кто может получить отсрочку от мобилизации. Этот законопроект должны внести на рассмотрение в Верховную Раду.

Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

ученики ПТУ и студенты колледжей, которые поступили не позднее чем за год до достижения предельного призывного возраста;

студенты университетов, которые впервые получают образование на определенном уровне;

докторанты, интерны и врачи-резиденты, которые впервые учатся на соответствующем уровне;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые работают минимум на 0,75 ставки в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического, общего среднего и внешкольного образования, а также в научных учреждениях.

Кроме того, отсрочку от мобилизации предоставляют тем, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста, впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме.

Проект также предусматривает предоставление права на отсрочку педагогам внешкольного образования, которые руководят кружками (в частности, экологическими, техническими и военно-патриотическими), если они были трудоустроены на основной работе до начала 2025 года.

Отсрочку не смогут получить: