Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов: к чему готовиться
В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Кабмин согласовал законопроект, который урегулирует, кто может получить отсрочку от мобилизации. Этот законопроект должны внести на рассмотрение в Верховную Раду.
Законопроектом предлагается уточнить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:
- ученики ПТУ и студенты колледжей, которые поступили не позднее чем за год до достижения предельного призывного возраста;
- студенты университетов, которые впервые получают образование на определенном уровне;
- докторанты, интерны и врачи-резиденты, которые впервые учатся на соответствующем уровне;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые работают минимум на 0,75 ставки в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического, общего среднего и внешкольного образования, а также в научных учреждениях.
Кроме того, отсрочку от мобилизации предоставляют тем, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста, впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме.
Проект также предусматривает предоставление права на отсрочку педагогам внешкольного образования, которые руководят кружками (в частности, экологическими, техническими и военно-патриотическими), если они были трудоустроены на основной работе до начала 2025 года.
Отсрочку не смогут получить:
- мужчины в возрасте от 25 лет, которые второй раз учатся на том же или более низком уровне образования,
- те, кто учится за границей после 24 февраля 2022 года.
Отсрочка от мобилизации
Согласно действующему законодательству в Украине определен ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.
Выделяют несколько типов отсрочек: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет). Также ее можно получить в связи с обучением или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).
Как сообщали в Минобороны, в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек. Часть из них уже внедрена в приложение.
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