"Укроборонпром" уходит в прошлое: что будет вместо госконцерна

Государственный концерн "Укроборонпром" превратят в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству.

Так, сегодня было обнародовано постановление Кабмина "Об образовании акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", которое является одним из ключевых шагов к реформированию государственного сектора оборонно-промышленного комплекса Украины.

Таким образом, "Укроборонпром" будет превращен из государственного концерна в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству и строить деятельность согласно современным стандартам корпоративного управления.

Отмечается, что на месте концерна будет создана современная высокотехнологичная оборонная компания, которая будет централизованно управлять ведущими предприятиями отрасли по направлениям бронетехники, авиастроения и авиаремонта, морских и радарных систем, высокоточного вооружения и боеприпасов.

Отмечается, что эта реформа открывает путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству. Это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, который имеет особое значение во время войны против России.

Исполняющим обязанности гендиректора АО "Украинская оборонная промышленность" до избрания Наблюдательного совета определен Юрий Гусев.

РБК-Украина сообщало, что в марте Кабмин начал реформу "Укроборонпрома" для повышения эффективности ОПК Украины.

Кроме того, в апреле "Укроборонпром" отправил украинским военным новые партии танковых и артиллерийских снарядов.

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