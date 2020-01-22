Кабмін завтра представить результати перепису неселення

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також мова йтиме про відмінність між оцінкою та переписом населення

Завтра, 23 січня, відбудеться прес-конференція, під час якої буде презентований перепис населення. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Також мова йтиме про відмінність між оцінкою та переписом населення, про можливі обсяги витрат на різні варіанти перепису населення, висновки за результатами пробного перепису у м. Києві (частина Оболонського р-ну) та Київській обл. (Пісківська ОТГ Бородянського р-ну) та подальші плани.

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, у двох районах - частини Оболонського району Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, стартувала пробний перепис населення.

РБК-Україна писало, що у державному бюджеті України на 2020 рік Кабінет міністрів заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованої в 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, у тому числі капітальні видатки - 1,59 млрд грн.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що перепис населення України у 2020 році може пройти з залученням співробітників "Укрпошти" та інших державних компаній.