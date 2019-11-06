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Гончарук розповів, як може пройти перепис населення в 2020

Новини » Політика     06.11.2019 - 16:18
Гончарук розповів, як може пройти перепис населення в 2020
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

До перепису населення можуть залучити співробітників "Укрпошти"

Перепис населення України в 2020 році може пройти з залученням співробітників "Укрпошти" та інших державних компаній. Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабміну розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в уряді працюють над пошуком інструментів для оптимізації процесу перепису.

"Наприклад, можна залучити до проведення перепису працівників "Укрпошти", інших державних компаній. Ми просто намагаємося зрозуміти, що хочемо отримати в сухому залишку, і чи не можна отримати той самий результат, з тим же рівнем якості, але дешевше", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що раніше закладена сума у розмірі 3,4 млрд гривень є надмірною.

"Ми думаємо, що перепис можна провести значно дешевше. Про методологію і логіку будемо говорити десь у січні. Планується, що перепис пройде в грудні наступного року", - додав прем'єр.

Відзначимо, до цього Гончарук оголосив про плани провести цифровий перепис населення до кінця 2019 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів заявило, що витрати на проведення запланованого в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень.

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