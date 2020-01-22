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Кабмин завтра представит результаты переписи населения

Новости » Общество     22.01.2020 - 11:54
Кабмин завтра представит результаты переписи населения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также речь пойдет о различии между оценкой и переписью населения

Завтра, 23 января, состоится пресс-конференция, во время которой будет презентована перепись населения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Также речь пойдет о различии между оценкой и переписью населения, о возможных объемах затрат на различные варианты переписи населения, выводах по результатам пробной переписи в г. Киеве (часть Оболонского р-на) и Киевской обл. (Песковской ОТО Бородянского района р-на) и дальнейших планах.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в двух районах - части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района района Киевской области, стартовала пробная перепись населения.

РБК-Украина писало, что в государственном бюджете Украины на 2020 год Кабинет министров заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что перепись населения Украины в 2020 году может пройти с привлечением сотрудников "Укрпочты" и других государственных компаний.

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