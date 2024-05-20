В "Резерв+" уже летом будет электронный военный билет

Полноценная версия "Резерв+" появится уже летом. Тогда и в приложении будет электронный военный билет.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Полноценная версия (приложения "Резерв+", - ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты связанные с неточностью решаются", - заявил он.

По словам Лазуткина, электронный военный билет можно будет показывать правоохранителям в случае требования.

"Учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", - добавил он.