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В "Резерв+" уже летом будет электронный военный билет

Понедельник 20 мая 2024 13:15
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В "Резерв+" уже летом будет электронный военный билет Иллюстративное фото (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

Полноценная версия "Резерв+" появится уже летом. Тогда и в приложении будет электронный военный билет.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Полноценная версия (приложения "Резерв+", - ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты связанные с неточностью решаются", - заявил он.

По словам Лазуткина, электронный военный билет можно будет показывать правоохранителям в случае требования.

"Учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", - добавил он.

Резерв+

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В течение 60 дней с даты вступления в силу закона военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкомате.

При этом Минобороны запустило приложение "Резерв+". Его нужно загрузить на девайсы для обновления военно-учетных данных. Также приложение будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.

Детальнее о том, как работает е-кабинет военнообязанного, - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине военный билет
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