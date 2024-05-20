В "Резерв+" уже летом будет электронный военный билет
Полноценная версия "Резерв+" появится уже летом. Тогда и в приложении будет электронный военный билет.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Полноценная версия (приложения "Резерв+", - ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты связанные с неточностью решаются", - заявил он.
По словам Лазуткина, электронный военный билет можно будет показывать правоохранителям в случае требования.
"Учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", - добавил он.
Резерв+
С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В течение 60 дней с даты вступления в силу закона военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкомате.
При этом Минобороны запустило приложение "Резерв+". Его нужно загрузить на девайсы для обновления военно-учетных данных. Также приложение будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.
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