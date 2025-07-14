Кабмин утвердил перечни критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений

Кабинет министров утвердил перечни критических и стратегических минералов и месторождений для предоставления в пользование на условиях конкурсов СРП и аукционов. Это важно для реализации соглашения Украины и США о недрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
Решением утверждены:
Отмечается, что этот шаг направлен на защиту национальных интересов, усиление обороноспособности государства и создание прозрачных механизмов доступа к недрам.
Ожидается, что утверждение перечней будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, развитию промышленных производств и устойчивого экономического развития Украины.
Кроме того, утверждение перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с соглашением между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
По словам Гринчук, одобренный Кабмином документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения фонда.
"Он позволит существенно улучшить инвестиционный климат государства, будет способствовать становлению Украины полноценным игроком и партнером на международном рынке добывающей отрасли, а также существенно приблизит нас к успешному выполнению требований Плана Ukraine Facility, и стандартов, задекларированных Европейским актом о критическом сырье, что является важным в контексте евроинтеграции отрасли", - пояснила министр.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.
Также соглашение с США об использовании природных ресурсов Украины предусматривает выплаты из государственного бюджета. Недавно Зеленский подписал соответствующий закон.
Добавим, недра полезных ископаемых Украины становятся более открытыми для бизнеса. Государство сняло гриф "Секретно" с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли.
Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - читайте в материале РБК-Украина.
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