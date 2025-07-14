Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин та родовищ

"Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", - підкреслила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Рішенням затверджено:

Перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення, до якого віднесено 11 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

Перелік корисних копалин та компонентів критичного значення містить 28 корисних копалин, які включають і корисні копалини стратегічного значення: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.

Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами - внесено 60 ділянок надр і родовищ корисних копалин з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції внесено 26 ділянок надр та родовищ корисних копалин з покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

Зазначається, що цей крок спрямований на захист національних інтересів, посилення обороноздатності держави та створення прозорих механізмів доступу до надр.

Очікується, що затвердження переліків сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості видобувної галузі, розвитку промислових виробництв і сталого економічного розвитку України.

Крім того, затвердження переліків є одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до угоди між Україною та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.



За словами Гринчук, схвалений Кабміном документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення фонду.

"Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем та партнером на міжнародному ринку видобувної галузі, а також суттєво наблизить нас до успішного виконання вимог Плану Ukraine Facility, та стандартів, задекларованих Європейським актом про критичну сировину, що є важливим в контексті євроінтеграції галузі»", - пояснила міністр.