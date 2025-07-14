Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин та родовищ

Кабінет міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та родовищ для надання в користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів. Це важливо для реалізації угоди України та США про надра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", - підкреслила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
Рішенням затверджено:
Зазначається, що цей крок спрямований на захист національних інтересів, посилення обороноздатності держави та створення прозорих механізмів доступу до надр.
Очікується, що затвердження переліків сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості видобувної галузі, розвитку промислових виробництв і сталого економічного розвитку України.
Крім того, затвердження переліків є одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до угоди між Україною та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
За словами Гринчук, схвалений Кабміном документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення фонду.
"Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем та партнером на міжнародному ринку видобувної галузі, а також суттєво наблизить нас до успішного виконання вимог Плану Ukraine Facility, та стандартів, задекларованих Європейським актом про критичну сировину, що є важливим в контексті євроінтеграції галузі»", - пояснила міністр.
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
Також угода зі США про використання природних ресурсів України передбачає виплати з державного бюджету. Нещодавно Зеленський підписав відповідний закон.
Додамо, надра корисних копалин України стають відкритішими для бізнесу. Держава зняла гриф "Секретно" з даних про літій, золото, титан та інші стратегічні мінерали, аби відкрити доступ інвесторам і спростити розвиток галузі.
Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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