Кабмин запустил круглосуточный штаб для ликвидации последствий ударов по энергообъектам Киева

"Такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7. Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - говорится в его заявлении.

Шмыгаль рассказал, что на заседании о принятых мерах доложили ГСЧС, МВД, представители местного самоуправления Киева и области.

Кроме того, обсуждены шаги, которые необходимы для быстрого ремонта энергетических объектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.

"Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса", - отметил министр.