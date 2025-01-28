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Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных

Иллюстративное фото: Кабмин ввел электронные направления на ВВК (armyinform_com.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период. Нововведения предусматривают введение электронной формы направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медицинского осмотра.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отныне электронные направления будут формироваться автоматизировано через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это упростит процесс и обеспечит прозрачность процедуры.

Кроме того, военнообязанные и резервисты теперь могут самостоятельно и добровольно получить направление на ВВК, создав соответствующий запрос через электронный кабинет призывника.

Нововведение направлено на удобство и повышение эффективности процесса мобилизации.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это специальный медицинский орган, который занимается определением пригодности граждан к военной службе по состоянию здоровья. ВВК оценивает физическое и психическое состояние призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации, прохождения срочной службы или заключения контракта. Комиссия также рассматривает случаи, связанные с получением ранений, травм или других заболеваний во время службы.

В состав ВВК входят врачи различных специализаций, которые проводят осмотры, анализируют результаты медицинских обследований и принимают решение о пригодности к службе. Результаты работы комиссии являются обязательными для учета при распределении на должности, увольнения с военной службы или определения потребностей в лечении. Основная цель ВВК - обеспечить надлежащее состояние здоровья военнослужащих и эффективность выполнения задач в военных условиях.

Мобилизация в Украине

Стоит напомнить, что в период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. Проверить его могут не только представители ТЦК и СП, но и полицейские и пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, которые не оплатят штраф от ТЦК.

Также в Минобороны заявляли, что все военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

А недавно мы писали о том, что электронные направления на ВВК появятся в "Резерв+" уже в феврале.

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ВЛКМобилизация в Украине