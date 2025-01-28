Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних

Відтепер електронні направлення формуватимуться автоматизовано через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це спростить процес і забезпечить прозорість процедури.

Окрім того, військовозобов’язані та резервісти тепер можуть самостійно та добровільно отримати направлення на ВЛК, створивши відповідний запит через електронний кабінет призовника.

Нововведення спрямоване на зручність та підвищення ефективності процесу мобілізації.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) - це спеціальний медичний орган, який займається визначенням придатності громадян до військової служби за станом здоров'я. ВЛК оцінює фізичний та психічний стан призовників, військовозобов'язаних і резервістів під час мобілізації, проходження строкової служби або укладання контракту. Комісія також розглядає випадки, пов'язані з отриманням поранень, травм чи інших захворювань під час служби.

До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять огляди, аналізують результати медичних обстежень та ухвалюють рішення щодо придатності до служби. Результати роботи комісії є обов’язковими для врахування під час розподілу на посади, звільнення з військової служби або визначення потреб у лікуванні. Основна мета ВЛК - забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців та ефективність виконання завдань у військових умовах.

Мобілізація в Україні

Варто нагадати, що у період воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. Перевірити його можуть не тільки представники ТЦК та СП, але й поліцейські і прикордонники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загрожує військовозобов'язаним особам, які не сплатять штраф від ТЦК.