Минобороны анонсировало направление на ВЛК в "Резерв+": появится уже в феврале
Электронные направления на ВЛК появятся у "Резерв+" уже в феврале. Больше для этого не нужно будет посещать ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
"Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне, не нужно будет идти в ТЦК. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала Черногоренко.
По словам замминистра, Минобороны потом в течение нескольких месяцев подряд масштабирует эту реформу, и в итоге военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления годности в любом гражданском учреждении, которое они сами себе выберут.
"Это даст возможность разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную - то, что будет осуществлено в системе МОУ. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", - заявила заместитель министра обороны.
"Резерв+" для военнообязанных
Напомним, весной этого года Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+".
Через приложение военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберег", сформировать военно-учетный документ и т.д.
Недавно в "Резерве+" появились услуга отсрочки от мобилизации. Однако пока они доступны не всем.
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