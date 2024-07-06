В Минобороны объяснили, как часто украинцам нужно проходить ВЛК

В Украине продолжается полномасштабная война, а ЭТО означает, что правила прохождения ВЛК другие в отличие от мирного времени. В частности, все военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны", - отметил он.

Напомним, что в период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. Проверить его могут не только представители ТЦК и СП, но и полицейские и пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, не уплатившим штраф от ТЦК.

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