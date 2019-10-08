Кабмін вніс до Ради три закони про видобуток бурштину

Кабінет міністрів України у вівторок, 8 жовтня, вніс до Верховної ради три законопроекти про видобуток бурштину. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На даний момент тексти проектів ще не опубліковані на сайті ВР.

Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Зокрема, на сайті парламенту зареєстровані наступні проекти законів: №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході свого засідання 29 вересня схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. У повідомленні уряду зазначалося, що зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та інше.

Як писало РБК-Україна, в Раді створили робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

Додамо також, раніше глава держави Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".