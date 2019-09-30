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У Раді створять робочу групу для урегулювання видобутку бурштину

Новини » Політика    30.09.2019 - 17:57
У Раді створять робочу групу для урегулювання видобутку бурштину
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Міненерго зараз розробляє низку законопроектів, покликаних унормувати видобуток бурштину в Україні

У Верховній раді України створять робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, створення робочої групи на своєму засіданні розглянув комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Так, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, який брав участь у засіданні, повідомив, що міністерство розробляє низку законопроектів, покликаних унормувати видобуток бурштину в Україні.

За його словами, одним з головних завдань є унеможливити експорт бурштину сирцю з України.

"Комітет прийняв рішення створити робочу групу із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів пропонує заборонити експорт з України необробленого бурштину за кордон. Відповідна норма міститься у законопроекті про легалізацію видобутку бурштину в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, у неділю Кабмін у ході свого засідання схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. Зазначалося, що проектами пропонується скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.

Так, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".

Україна може заборонити експорт необробленого бурштину Кабмін схвалив пакет законів про видобуток бурштину
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