Кабмин решил вопрос с деньгами для строительства Национального военного кладбища

Сегодня Кабмин принял ключевое решение о создании Национального военно-мемориального кладбища, утвердив порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете.

Речь идет о 515 млн гривен, которые выделили на строительство и функционирование кладбища в этом году.

"Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать почтение павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память", - сказал премьер.

Он отметил, что для Министерства ветеранов - это одна из главных задач на этот год.

Строительство Национального военного кладбища

Еще в апреле текущего года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров.

Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае - поддержали.

В августе Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков. По словам премьер-министра, строительство Национального военного кладбища ускорят, а в первой половине 2024 откроют первую очередь.