Кабмин отстранил вице-президента "Энергоатома" на фоне коррупционного скандала

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, сотрудники НАБУ и САП разоблачили схему "откатов" в "Энергоатоме", в которой были замешаны как чиновники, так и бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Вчера, 11 ноября, премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома".

По ее словам, вскоре должен будет утвержден новый состав наблюдательного совета. Главная задача - перезапустить руководство и провести аудит компании.