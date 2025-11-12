RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кабмин отстранил вице-президента "Энергоатома" на фоне коррупционного скандала

Фото: Якоб Хартмут, вице-президент "Энергоатома" (energoatom.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент "Энергоатома" Якоб Хартмут был отстранен от должности. Соответствующее решение принял Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.

"На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента ("Энергоатома" - ред.), члена правления Якоба Хартмута", - отметила она. 

По словам Свириденко, Кабмин также поручил и.о. главы правления компании отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому сообщили о подозрении. 

Также правительство потребовало отстранить сотрудников, причастность которых к преступлениям еще проверяется. Речь о:

  • директоре по финансам и бюджетированию;
  • директоре по правовому обеспечению;
  • руководителе обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет обнаружена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - отметила Свириденко. 

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, сотрудники НАБУ и САП разоблачили схему "откатов" в "Энергоатоме", в которой были замешаны как чиновники, так и бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Вчера, 11 ноября, премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома".

По ее словам, вскоре должен будет утвержден новый состав наблюдательного совета. Главная задача - перезапустить руководство и провести аудит компании.

Юлия СвириденкоЭнергоатомКоррупцияТимур Миндич