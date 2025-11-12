Кабмін відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" на тлі корупційного скандалу

Скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП викрили схему "відкатів" в "Енергоатомі", до якої були причетні як чиновники, так і бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.

Учора, 11 листопада, прем'єр Юлія Свириденко заявила, що уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому".

За її словами, незабаром має бути затверджено новий склад наглядової ради. Головне завдання - перезапустити керівництво і провести аудит компанії.