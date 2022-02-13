Посадка літака SkyUp в Кишиневі. Українців повернуть додому автобусами, - МЗС
Українське посольство у Молдові допомагає пасажирам літака авіакомпанії SkyUp, який вимушено приземлився в аеропорту Кишенева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі.
"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", - сказав Ніколенко.
Наразі готується доправлення українців до Києві автобусами. Вони вже скоро вирушать в Україну.
"Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України", - додав представник МЗС.
Ніколенко зазначив, що МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.
Нагадаємо, сьогодні авіакомпанія SkyUp повідомила про вимушену посадку рейсу Фуншал-Бориспіль в Кишиневі.
Додамо, вчора нідерландська авіакомпанія KLM скасувала рейси в Україну.