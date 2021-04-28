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Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 15:35
Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо Фото: екс-голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". На цю посаду призначають виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Коболєва звільнили з "Нафтогазу"

Сьогодні стало відомо про те, що Кабінет Міністрів провів збори акціонерів НАК "Нафтогаз України", на яких прийняли рішення про звільнення Коболєва.

Як повідомляється, Кабмін визнав результати роботи Коболєва незадовільними.

Реакція Коболєва

Сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, що про звільнення дізнався з новин.

"Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - написав він.

Джерело РБК-Україна в "Нафтогазі" повідомило, що процедура звільнення Коболєва нібито була порушена. Втім, у прес-службі НАК сказали, що поки не коментують цю новину.

Новим головою "Нафтогазу" може стати Вітренко

Джерела видання РБК-Україна дізнались, що найближчим часом головою "Нафтогазу" можуть призначити виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка".

Зазначимо, раніше Вітренка хотіли призначити головою Міненерго, але у Верховній раді декілька разів не вистачало голосів для його призначення.

Причини звільнення Коболєва

Офіційно в Кабміні заявили, що звільнили Коболєва через те, що робота наглядової ради і правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році визнана незадовільною.

Зазначимо, в березні минулого року Кабмін підтримав продовження контракту з Коболєвим на 4 роки з трьома умовами. Одне з них - це зменшення премій, але судячи з фінзвіту, вони тільки зросли. Що може бути однією з причин звільнення.

Нагадаємо, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень.

Разом з тим, Кабінет міністрів 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.

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