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Кабмін призначив в. о. міністра енергетики

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 21:25
Кабмін призначив в. о. міністра енергетики
Фото: Віталій Шубін (facebook.com/vitaliy.vitaliy.752)

Віталій Шубін тимчасово очолив міністерство

Кабінет міністрів України призначив Віталія Шубіна в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну 10 березня.

"Тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища буде Шубін Віталій Миколайович", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Павла Кухту призначили в. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. До нього міністерство очолював Тимофій Милованов, який минулого тижня був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Крім того, Кабмін призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки, змінивши в керівництві міністерства Ганну Новосад. З 2014 до 2016 року він був радником міністра на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Додамо, що Кабмін призначив Світлану Фоменко в. о. міністра культури. До призначення Фоменко була першим заступником міністра культури.

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